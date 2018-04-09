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'da 5. kattan düşen kadın öldü

'da, oturduğu apartmanın 5. katından düşen kadın öldü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 07:41
Adana'da 5. kattan düşen kadın öldü

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Yeni Baraj Mahallesi'ndeki bir sitede oturan Seyhan Varenli'nin (80) evde olmadığını fark eden yakınları ve site görevlileri bir süre ı çevrede aradı.

Yaşlı kadının apartmanın giriş kısmındaki sundurmada hareketsiz yattığını görenler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, Varenli'nin 5. kattaki pencereden düşerek öldüğünü tespit etti.

Yaşlı kadının bir süre önce oğlunu kaybetmesinin ardından psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürüldü.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmasının ardından cenaze Kurumu morguna kaldırıldı.

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Adana'da 5. kattan düşen kadın öldü
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