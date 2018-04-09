Afrin gazisi dönüş izni bekliyor

Zeytin
Dalı Harekâtı'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ekrem Kabakçı, silah arkadaşlarıyla mücadelesine kaldığı yerden devam edeceği günü sabırsızlıkla bekliyor. Gözünden ve parmağından yaralanan gazi Kabakçı, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde 2 ameliyat oldu. 'AMAN DİLEYENE DOKUNMADIK'
İyileşme sürecini Sakarya
'nın Geyve ilçesindeki baba evinde geçiren Kabakçı, Bingöl 49. Komando Tugayı'nda görevliyken birliğiyle harekâta katıldığını anlattı. Dağda teröristlerden kalan silahları tahliye etmek için bekledikleri sırada saldırıla uğradıklarını belirten Kabakçı, "Havan ve roket attılar, tankımızı hedef aldılar ama vuramadılar. En uç mevzide de ben vardım. Arkadaşlarımızla karşılık verdik. Baskı ateşi kurduk" diye konuştu. Gazi Ekrem Kabakçı, çatışmada silahına mermi isabet ettiğini, şarapnel parçalarının parmağıyla gözünü yaraladığını belirterek, çatışmanın 2.5-3 saat sürdüğünü, ağrısı olmasına rağmen arkadaşlarını tehlikeye atmamak için hemen tahliye olmak istemediğini söyledi. Bölgenin teröristlerden temizlenmesiyle tahliye işleminin yapıldığını aktaran Kabakçı, "Dağdaki terörist mermisi bittiğinde teslim oluyor, biz hiçbir şey yapmadan teröristi teslim alıyoruz. Türk ordusu olarak kim olursa olsun 'aman' dileyene el kaldırmıyoruz. Afrin
'de de sivil halka hiçbir şekilde zarar vermedik. Şu an doktorum, 'Görevine dönebilirsin' dese hiç düşünmeden giderim."