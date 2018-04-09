Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Aladağ'daki yurt yangınında eski kaymakama dava

Aladağ'daki yurt ında eski kaymakama dava

'nın Aladağ ilçesinde 10'u öğrenci 12 kişinin hayatını kaybettiği kız öğrenci yurdundaki la ilgili, / soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Aladağ Kaymakamı Ahmet Ziya Filizer hakkında, "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 12:07
Aladağ'daki yurt yangınında eski kaymakama dava
Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası'nın Aladağ ilçesinde 29 Kasım 2016'da çıkan la ilgili eski Aladağ Kaymakamı Filizer ve İl Müdürü Turan Akpınar'ın görevlerini ihmal ettikleri iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunmasının ardından Adana Valiliği İdare Kurulunca soruşturma izni verildi.

Soruşturma sonunda Filizer hakkında, "Gözetim ve denetim görevini ihmal etmek suretiyle görevi kötüye kullanma" suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, Filizer'in görev süresi içinde yangının çıktığı yurdun denetim raporundaki eksiklikleri görüp bunların giderilmesi doğrultusunda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü ikaz etmediği belirtildi.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti. Adana İl Milli Eğitim Müdürü Akpınar hakkında ise takipsizlik kararı verildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Aladağ'daki yurt yangınında eski kaymakama dava
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN