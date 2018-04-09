Başbakan Süper Teşvik Paketi ile ilgili açıklamalarda bulundu

Külliye'de Süper Teşvik Paketi ile ilgili açıklamalarda bulunana Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

"Değişen dünyada Türkiye günden güne artan bir güce ve sevgiye sahip oluyor. Emperyal kibirle dünyaya nizam verdiklerini düşünen herkes ve derin bir hayal kırıklığına uğrayacaktır. Dün Almanya'da teröristlere karşı gelen vatandaşımızı gözaltına alan Alman polisini şiddetle kınıyor ve "Ölümüne Erdoğan" diyen kardeşimizin gözlerinden öpüyorum Memleketi sevmek ve vatanserverlik işte budur."

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

"Hep birlikte teşvik belgesi dağıtım programındayız. Geçen yıl bu konuda ciddi bir değişikliğe gittik. Yaptığımız yeni teşvik sistemiyle ülkemize yüksek ve orta ölçekte katma değerli ürünler sağlayacak, cari açığımızı kapatmaya destek olacak ve ihracatı artıracak alanlara destek vermeye çalıştık. Bu teşvik sistemi yatırımları geliştiren bir sistemdir. Bugün ilan ettiğimiz projelerin ülkemize, milletimize ve iş dünyamıza uğurlu olmasını ve hayırlı gelmesini niyaz ediyorum."

"AK Parti olarak iktidara geldiğimiz ilk günden beri Türkiye'yi yatırım yapılan ve yatırım üssü bir devlet haline getirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün Türkiye'de bir yılda yapılan yatırımın bir birimi devlet tarafından yapılıyorsa 8 katı özel sektör tarafından yapılıyor. Özel sektör 800 milyar tl üzerinde Türkiye'de yatırım yapıyor. Devlet ise 125 milyar tl yatırım yapıyor. işte 15 yılda nereden nereye geldiğimizi gösteren en güzel rakamlar bunlardır. Artık Türkiye özel sektör eliyle kalkındırmasını gerçekleştiriyor. Bu da bizim için gurur verici bir şeydir.

TÜRKİYE'Yİ YATIRIM ÇEKEN BİR ÜLKE HALİNE GETİRDİK

"Türkiye'yi bugün yatırım çeken bir ülke haline getirdik. Milli gelirimizi 851 milyar dolara çıkardık. Bunu millet olarak hep birlikte başardık. Mevcuda ilave olarak; 10 milyon vatandaşımıza iş ve istihdam imkanı sağladık. Spekülatörlerin, karamsar senaryo üretenlerin heveslerini geçtiğimiz 15 yılda kursaklarında bıraktık. Türkiye bütün düşmanlarının beklentilerini boşa çıkarmıştır. 16 yılda bütün makro ekonomik göstergelerde tarihi denebilecek sonuçlara ulaştık. 1993-2002 yılları arasında Türkiye ortalama olarak yılda sadece 2.6 oranında büyüme sağlamışken, 2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5.8 oranında büyüme sağlamıştır. 2017'de elde ettiğimiz 7.4'lük büyümenin 2.3 puanı yatırım ve net ihracattan geliyor. İhracatımız da 2017'de yüzde 10'nun üzerinde artmıştır. Bu istikrarlı büyüme inşallah önümüzdeki yıllarda da devam edecektir."