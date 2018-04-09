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Cumhurbaşkanı Erdoğan, onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı , resmi ziyaret için 'de bulunan Cumhurbas¸kanı Sooranbay onuruna akşam yemeği verdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 22:13 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 22:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceenbekov onuruna yemek verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeler ve ortak basın toplantısının ardından, ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resmi akşam yemeğinde bir araya geldi.

Akşam yemeğine, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Başkanı Serdar Çam ve Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün de aralarında bulunduğu heyet iştirak etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ceenbekov onuruna yemek verdi
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