Haberler Gündem Haberleri Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasinize yazıklar olsun

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasinize yazıklar olsun Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a: Teröristleri Elize Sarayı’nda ağırlıyor. Sonra bana akıl vermeye kalkıyor. O aklı sen kendine sakla