Cumhurbaşkanı Erdoğan: Demokrasinize yazıklar olsun

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , dün partisinin Siirt ve Van 'daki 6. olağan kongrelerine katıldı. Erdoğan Siirt Yeni Kapalı Spor Salonu'nda özetle şu mesajları verdi:Biz terör örgütlerine karşı dünyanın görmediği, cesaret edemediği bir mücadele veriyoruz. Onlar ise bizi destekleyecekleri yerde terör örgütlerinin ağzıyla ve talepleriyle karşımıza dikiliyor. Türkiye söz konusu olunca demokrasiden, insan haklarından, özgürlüklerden dem vuruyorlar. Kendi çıkarları söz konusu olunca terör örgütleriyle yan yana yol yürümekten geri durmuyorlar. İşte teröristleri Elize Sarayı'nda ağırlayacak kadar hedeften sapıyorlar. Ondan sonra kalkıyor bana akıl vermeye, o aklı sen kendine sakla. Mademki terör örgütlerine karşısı bizim yanımızda olacaksın. Bilesin ki her zaman bu terör örgütleri senin başını ağrıtacak.Her gün ülkemizi hedef alan terör saldırıları konusunda tek bir samimi söz söylediklerini duymadığımız Batı ülkeleri, Türkiye'nin meşru gerekçelerle yürüttüğü operasyonları engellemek için kırk takla atıyorlar. O tünelleri televizyonlarda izlediniz değil mi? Bunları içinden kamyonlar bile geçebiliyor. Bunun çimentosu nereden? Kurtalan, Nihat Bey'in çimento fabrikasından değil ha. Bu tünellerin yapıldığı yerin doğusunda Lafarge'nin çimento tesisleri var, oradan alıyorlar. Oradan mikserlerle gelip orada döküyorlar. Utanmadan, sıkılmadan da konuşuyorlar.Kendi topraklarına mantar tabancası patlasa tüm özgürlükleri askıya alanlar, Türkiye'nin topraklarına yönelik terör saldırılarına cevap vermesine dahi tahammül edemiyorlar. Doğu Guta 'da ah, ah, yavruları, yavrucukları yine bugün şehit ettiler. Suriye 'deki rejimi hâlâ savunanlar var.Biz işte bu ikiyüzlülüğe, bu riyakârlığa, bu insanlık dış politikaya isyan ediyoruz. Ey Batı , Doğu Guta'da katledilen, şehit edilen bu yavrulara, kadınlara, insanlara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size 'Ya bunlar adil davranıyor' diyeceğiz.Bölgemizdeki insanlık trajedilerini kendi silah tüccarlarının, kendi iç siyasi hesaplarının at pazarlığının malzemesi haline dönüştürenlere yazıklar olsun diyorum. Sizin demokrasi anlayışınıza da insan hakları anlayışınıza da diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun.Ölümüne yol açtığınız veya seyirci kaldığınız her masumun kanı sizin yüzünüze de elinize de tarihinize de geleceğinize de bulaşmıştır. Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör örgütlerinden, terörizmden, terör eylemelerinden şikâyet etmeye hakkı kalmamıştır. Çünkü terör virüsünü kendi elleriyle kendi vücutlarına zerk ediyorlar, ama farkında değiller. Türkiye olarak biz kendi mücadelemizi kendi belirlediğimiz strateji doğrultusunda sonuna kadar yürüteceğiz. Bu mücadelede bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara ise 'cehenneme kadar yolunuz' var diyoruz.CumhurbaşkanıErdoğan, dün AK Parti Van 6. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, kongrede ve öncesinde şu mesajları verdi:Afrin'e gittik. Şimdi de diğerleri, İdlib, Menbiç ne olur diyorlar bize de gelin. Niye? Çünkü biliyorlar ki Türk ordusu, Türkiye mazlumların yanındadır. Zalimlerin karşısındadır.Afrin'de 4 bin 17 teröristi etkisiz hale getirdik. Ayrıca Kuzey Irak 'ta 323 teröristi etkisiz hale getirdik. Yurt içinde 154 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtlarında kontrol altına aldığımız 4 bin kilometrekarelik alanı birileri küçümseyebilir. Halbuki biz, bu vesileyle arka plandaki büyük oyuna can alıcı iki darbe vurduk. Fırat Kalkanı ile DEAŞ'ın, Zeytin Dalı ile PYD'nin maskesini düşürdük. Terör örgütlerinin maskesi düşünce, arkasından kimler çıktığını hep birlikte görüyoruz.Dün Türkiye'nin devleti ve milletiyle birliğini, bütünlüğünü hedef alanlar, bugün Türkiye'nin sınır ötesi harekâtlarının önünü kesmek için uğraşıyor. Yani kısacası, oyunu tersine çevirdik.Terör örgütlerini ve onları maşa gibi kullananları açtıkları çukurlara gömmeden, kurdukları tuzakları başlarına geçirmeden bize bu vatanda rahat yok, huzur yok, gelecek yok.Sınıra gittik, Reyhanlı'ya. Orada İbrahim Tatlıses sağ olsun coştu. 'Yaylalar', biliyorsunuz askerin türküsüdür ama o Yaylalar'da bırakmadı. "Afrin'i dolaş da gel" dedi. Orada da bırakmadı, "Menbiç'i dolaş da gel" dedi.Doğu Guta'da maalesef çocuklar şehit edildi. Ey Batı neredesin? O yavrucuklar nasıl şehit edildi? Hani Batı, sesin çıkmıyor. Ama biz Afrin'de teröristleri öldürünce sesin çıkıyor. Ey Batı ne dersen de biz doğru bildiğimiz yolda inanarak yürüyoruz ve yürüyeceğiz.Türkiye'ye sıkılan her kurşunun hedefi oradaki askerimiz nezdinde gerideki 81 milyon vatandaşımızın tamamıdır.Konuşmasında eşinin hemşehrileri olan Siirtlilere övgüler yağdıran Erdoğan, "Yiğit düştüğü yerden kalkarmış. Bize Siirt'teki o konuşmayla cezaevinin yolunu gösterdiler... Ben damadı olduğum Siirt'e soruyorum: Bizi yalnız bırakmayacaksınız değil mi? Bu geçen sürede bazı sıkıntılar yaşadık ama inşallah bundan sonra farklı olacak. Buna hazır mıyız? Bak kızınızı da üzmeyin ha ona göre. Siirt'in eniştesi olmanın gurunu hep yaşadım, daima yüreğimde hissettim. Bu aziz toprakların bir evladı olmaktan, Meclis'te Siirt'i temsil etmekten her zaman onur duydum, iftihar ettim...