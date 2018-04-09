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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Duma'daki ya tepki

Dünya Müslüman Alimler Birliği, rejiminin bölgesinde, muhaliflerin kontrolü altındaki Duma ilçesinde düzenlediği yı kınadı. Birlik, yaptığı yazılı açıklamada, Duma'da uluslararası hukuka göre yasaklı kimyasal silahları kullanarak ihlallerini sürdüren Esad rejiminin işlediği "korkunç suçları" kınadığını ifade ederek, "Bu zalim rejimin, uluslararası cezalara çarptırılması gerekiyor." ifadesini kulland

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 21:33
Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Duma'daki kimyasal saldırıya tepki

Esad reiminin, kan dökme ve insanlığa saygı konularında kayıtsız olduğu belirtilerek, Esad ve müttefiklerinin tüm insani sınırları aştığı kaydedildi.

Açıklamada, kitle imha silahlarıyla işlenen suçların; destek olanlar ile yaşananlar karşısında sessiz kalanların alınlarında utanç lekesi olarak kalacağı aktarıldı.

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Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği de uluslararası toplumun sessizliğinin, zalimlerin halkı ve siviller aleyhinde yasaklı silahlarla işlediği suçlara devam etmesi için teşvik niteliğinde olduğunu belirtti.

Karadaği, insan vicdanının hiçbir şekilde kabul edemeyeceği bu ihlaller karşısında uluslararası ve halklar nezdinde acil bir duruş sergilenmesi çağrısında bulundu.

Suriye rejiminin, başkent 'ın bölgesinde muhaliflerin kontrolündeki son nokta olan Duma ilçesinde sivil yerleşimlere 8 Nisan'da düzenlediği kimyasal silah saldırısında 78 sivil hayatını kaybetmişti.

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Dünya Müslüman Alimler Birliğinden Duma'daki kimyasal saldırıya tepki
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