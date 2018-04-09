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Ege'de 3 ayda 4 bin 214 yakalandı

Ege Denizi'nde bu yılın üç ayında yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 4 bin 214 yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 10:46 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 10:46
Ege'de 3 ayda 4 bin 214 göçmen yakalandı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ülkelerindeki iç karışıklıklar nedeniyle Türkiye üzerinden Avrupa'ya geçmeye çalışanların yasa dışı göç girişimleri, Komutanlığı unsurları ile emniyet ve jandarma birimlerinin çalışmaları neticesinde önlenerek olası ölümlü kazaların da önüne geçiliyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, bu yılın ocak ayında bin 634, şubat ayında bin 46, mart ayında ise bin 534 in kaçak geçişine izin vermedi.

- Yakalananların 232'si Afgan

Ege'de yılın ilk 3 ayında 4 bin 214 göçmen yakalandı. Geçen yılın aynı döneminde yakalanan göçmen sayısı ise 2 bin 324 olarak kayıtlara geçti.

Büyük çoğunluğunu Suriyelilerin oluşturduğu yakalanan göçmenler içerisinde özellikle sayılarının giderek arttığı gözlemlenen 232 Afgan da yer alıyor.

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Ege'de 3 ayda 4 bin 214 göçmen yakalandı
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