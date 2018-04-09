Eski YARSAV Başkan Yardımcısı hakim karşısında

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, KHK ile kapatılan Yargıçlar ve Savcılar Birliğinin (YARSAV) eski Başkan Yardımcısı ve eski Danıştay üyesi Oktay Aydın hakim karşısına çıktı. Duruşmaya, sanık Aydın, avukatı ve yakınları katıldı.

Duruşmada sanık hakkındaki iddianamenin özeti okundu. İddianamede, sanığın örgütte yer aldığı, gizli haberleşme programı ByLock kullandığı, örgüt toplantılarına katıldığı, örgüt talimatıyla Danıştay üyesi seçildiği, örgüt lideri Fetullah Gülen'in "YARSAV'ı ele geçirin" talimatıyla dernek üyesi olduğu, derneğin yönetim kurulunda görev alarak, derneğin örgüt tarafından ele geçirilmesinde etkin rol oynadığı ve örgüt içinde yönetici konumunda bulunduğu belirtildi.

Savunma için söz verilen sanık Oktay Aydın, "asılsız, kurgusal, tanık beyanlarına dayalı iddianamenin şokunu yaşadığını" söyledi. Aydın, dosyadaki bazı bilgi ve belgelere ulaşamadığını, avukatıyla görüşmesinde sıkıntılar yaşadığını iddia ederek, esasa yönelik savunma için süre istedi.

Usul itirazlarını dile getiren Aydın, hakkında suçüstü hükümlerinin uygulanamayacağını ve hakkındaki soruşturmanın usule uygun yapılmadığını öne sürerek, dosyanın Anayasa Mahkemesine göndermesini talep etti.

Verilen aranın ardından Yargıtay 9. Ceza Dairesi heyeti, sanığın görevsizlik kararı verilmesi talebini reddederek, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanığa esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için gelecek celseye kadar süre verilerek duruşma ertelendi.

- YARSAV'ı ele geçirme planı

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in, YARSAV'ın ele geçirilmesi talimatını vermesinin ardından örgüt mensuplarınca yürütülen faaliyetler, bazı itirafçı beyanları ve fezlekelerde yer aldı. Hakkında hazırlanan iddianamede de Aydın'ın, YARSAV'ı ele geçirme planı kapsamında "Sivaslılar Birimi" kurduğu, bu birimde görev yapan örgüt mensuplarının ByLock üzerinden haberleştiği belirtildi.

Bu birimin özellikle sosyal demokrat bir dernek görünümündeki YARSAV içerisinde etkin hale gelip, sosyal demokrat yargı mensuplarını etkilemeye çalıştıkları ve bu şekilde kendilerinin de sosyal demokrat bir yapıya sahip olarak gösterdikleri belirlendi.

Bu birimin, bir dönem YARSAV içerisinde yönetici konumunda olan örgüt mensubu Oktay Aydın tarafından kurulduğu ve Aydın'ın birim içerisinde yer alan örgüt mensuplarını yönlendirdiği kaydedildi.