FETÖ’cü emniyet müdürlerine 24 yıl hapis

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında haklarında dava açılan tutuklu eski 4. sınıf emniyet müdürleri Haluk Pamukçu'ya 15, Nezir Özcan'a da 9 yıl hapis cezası verildi FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sonrası yargılanmasına devam edilen tutuklu eski 4. sınıf emniyet müdürleri Nezir Özcan'a 9 yıl, Haluk Pamukçu'ya 15 yıl hapis cezası verildi.

DURUŞMAYA CEZAEVİNDEN KATILDI

Haklarında dava açılan Pamukçu ve Özcan'ın karar duruşması bugün Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada tutuklu sanık Haluk Pamukçu mahkemede hazır bulundu. Nezir Özcan ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Pamukçu, daha önceki ifadesine bir şey eklemediğini belirtip tahliyesini talep etti. Nezir Özcan ise mahkemeye yazılı savunma gönderdiğini anımsatıp, hiçbir terör örgütüne üye olmadığını öne sürdü.

"SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA SUÇU"

Mahkeme heyeti de beyanların ardından, sanıklardan Pamukçu'ya "Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Daha sonra heyet eylemin yardım etmek kapsamında kaldığı gerekçesiyle Pamukçu'nun cezasını 15 yıla indirdi. Diğer sanık Özcan'a ise "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl hapis cezası verildi.

