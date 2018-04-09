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'nün ankesörlü telefon soruşturmasında 31 şüpheli adliyede

Son dakika haberi... 'nün ankesörlü telefon soruşturmasında gelişme. merkezli 21 ilde, FETÖ/'nin ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında 1 muvazzaf albay, 21 subay ve 3 astsubayın bulunduğu 31 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 14:23 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 14:38
FETÖ'nün ankesörlü telefon soruşturmasında 31 şüpheli adliyede

merkezli 21 ilde, /'nin ankesörlü telefon soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında 1 muvazzaf albay, 21 subay ve 3 astsubayın bulunduğu 31 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin ankesörlü telefon soruşturması kapsamında , ve 'in de bulunduğu Elazığ merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonda aranan 33 kişiden 31'i gözaltına alındı. Aralarında 1 muvazzaf 1 albay, 21 subay ve 3 astsubayın bulunduğu 31 şüpheli, emniyetteki sorgularının ardından Elazığ Adliyesi'ne gönderildi. Haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişiye yönelik arama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

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FETÖ'nün ankesörlü telefon soruşturmasında 31 şüpheli adliyede
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