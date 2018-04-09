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’nün firar timine darbe...

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018
FETÖ’nün firar timine darbe...

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; , , ve illerinde ikamet ederken, Bodrum'dan yasadışı yollarla yurtdışına kaçma hazırlığında olan şüphelilere operasyon düzenlendi. İçlerinde kamudan ihraç olanların da bulunduğu / PDY üyesi şüphelilerle, bu şahıslara saklanmaları ve Yunan adalarına kaçmaları için aracılık etmeye çalıştığı düşünülen 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 30 bin euro ele geçti.

ÇİFTE BYLOCK HATTI ÇIKTI
?Şüphelilerin özel sektör çalışanlarının yanı sıra Sağlık, Milli Eğitim ve Dışişleri bakanlıklarıyla TSK'dan ihraç edildikleri belirtildi. Gözaltındakilerden E.K.'nin 2 ByLock hattı olduğu ve yöneticiliğini yaptığı Hür gazetesenin de 17-25 Aralık sonrası geceliri evlerin kapı önüne yasadışı şekilde bırakıldığı belirlendi. E.K.'nin ByLock kullanıcısı eşi de gözaltına alındı. Öte yandan FETÖ'ye nisanın ilk haftasında 33 ilde 52 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 556 kişi yakalandı.

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FETÖ’nün firar timine darbe...
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