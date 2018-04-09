FETÖ’nün firar timine darbe...

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında; Aydın, İzmir, Kütahya ve Ankara illerinde ikamet ederken, Bodrum'dan yasadışı yollarla yurtdışına kaçma hazırlığında olan şüphelilere operasyon düzenlendi. İçlerinde kamudan ihraç olanların da bulunduğu FETÖ/ PDY üyesi şüphelilerle, bu şahıslara saklanmaları ve Yunan adalarına kaçmaları için aracılık etmeye çalıştığı düşünülen 14 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde 30 bin euro ele geçti.

ÇİFTE BYLOCK HATTI ÇIKTI

?Şüphelilerin özel sektör çalışanlarının yanı sıra Sağlık, Milli Eğitim ve Dışişleri bakanlıklarıyla TSK'dan ihraç edildikleri belirtildi. Gözaltındakilerden E.K.'nin 2 ByLock hattı olduğu ve yöneticiliğini yaptığı Hür Sakarya gazetesenin de 17-25 Aralık sonrası geceliri evlerin kapı önüne yasadışı şekilde bırakıldığı belirlendi. E.K.'nin ByLock kullanıcısı eşi de gözaltına alındı. Öte yandan FETÖ'ye nisanın ilk haftasında 33 ilde 52 ayrı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 556 kişi yakalandı.