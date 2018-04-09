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'nün sözde " avukatlarının imamı"nın davası

Son dakika gelişmesi...'ta, örgütün sözde " avukatlarının imamı" olduğu öne sürülen tutuklu sanık Somuncu'nun yargılanmasına devam edildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 14:51
FETÖ'nün sözde Türkiye avukatlarının imamının davası

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) ilişkin davada, örgütün sözde " avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Şenel Somuncu, yeniden hakim karşısına çıktı.

Tokat 1. 'ndeki duruşmaya "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan Somuncu ve avukatı katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen Somuncu, bir şey söylemek istemediğini belirterek savunma yapmadı.

Mahkemeye heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

SANIĞIN EŞİ DE ÇALINTI SORULAR KAPSAMIN GÖZALTINA ALINMIŞTI

FETÖ'nün "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen Somuncu, 10 Eylül 2016'da 'da yakalanarak tutuklanmıştı. Somuncu'nun, 2010 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda 117 net yapan ve öğretmenlikten ihraç edilen eşi Fikriye Somuncu da "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmıştı.

Somuncu hakkında "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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FETÖ'nün sözde "Türkiye avukatlarının imamı"nın davası
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