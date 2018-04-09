FETÖ'nün sözde "Türkiye avukatlarının imamı"nın davası

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün sözde "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Şenel Somuncu, yeniden hakim karşısına çıktı.

Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "terör örgütü yöneticiliği" suçundan tutuklu yargılanan Somuncu ve avukatı katıldı. Duruşmada söz hakkı verilen Somuncu, bir şey söylemek istemediğini belirterek savunma yapmadı.

Mahkemeye heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

SANIĞIN EŞİ DE ÇALINTI SORULAR KAPSAMIN GÖZALTINA ALINMIŞTI

FETÖ'nün "Türkiye avukatlarının imamı" olduğu iddia edilen Somuncu, 10 Eylül 2016'da Ankara'da yakalanarak tutuklanmıştı. Somuncu'nun, 2010 yılındaki Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda 117 net yapan ve öğretmenlikten ihraç edilen eşi Fikriye Somuncu da "terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmıştı.

Somuncu hakkında "terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.