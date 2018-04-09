İtirafçı oldu FETÖ’nün TSK’da yaptığı mobbing’i anlattı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında itirafçı olan Emrullah E., örgüt imamlarıyla görüşmeyip toplantılarına katılmayınca gördüğü psikolojik işkenceyi anlattı. Ankara Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturma kapsamında itirafçı olan "Ömer" kod adlı Emrullah E.'ye yönelik iddianamede, dikkat çeken itiraflara yer verildi. 2009'da Maltepe Askeri Lisesi'nden mezun olduktan sonra İzmir Menteş Askeri Kampı'na katılış yaptığını belirten şüpheli şunları anlattı:

O dönem 'şok mangası' olarak adlandırılan ve benim de içerisinde bulunduğum bu takımdan genel itibariyle Üsteğmen Hakan Erol sorumluydu. Eğitimlerde verilen aralarda diğer takımlar istirahat ederken Hakan Erol bizlere ekstra eğitim yaptırıyordu. Bunlar haricinde 'Komutan rahatsız oluyor şu ağustos böceğini sustur, çam ağaçlarının iğneli yapraklarını say' gibi mantık dışı emirler veriliyordu.

400 ÖĞRENCİNİN YARISI GİTTİ

Diğer öğrencilerin karşısında rencide etmek için 'Silahını bırak şu sopayı al, sen silahı hak etmiyorsun' şeklinde psikolojik baskılar yapılıyordu. Bu süreçte eğitim arasında duş yerine denize girmemize izin veriyorlardı. Bir gün denize girmeden önce Hakan Erol ve Üsteğmen Özkan Özgenç hepimizi sıcak asfaltın üzerine yatırarak 'aranızdan bazıları hayat kadınlarına gidiyormuş, biz bunların kim olduğunu biliyoruz, biz söylemeden kendileri çıkıp söylesin' diyerek sıcak asfalt üzerinde bizi bekletmeye başladı.

400 civarında öğrenci ile kampa katılış yaptık ancak intibak kampında bu sayının neredeyse yarısı bir şekilde elendi veya ayrılmak zorunda bırakıldı. Yaşadıklarımı FETÖ'den uzaklaştığım için başıma geldiğini hissetmiştim. Bana 'Bunu şefkat tokadı olarak düşün' dediler. Ancak ben kendileriyle görüşmeyeceğimi belirtip oradan ayrıldım."