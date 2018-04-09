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’de 84 yakalandı

'in Dikili ve Foça ilçelerinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 84 yakalandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 09:18 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 09:18
İzmir’de 84 kaçak göçmen yakalandı
'in Dikili ilçesi Madra Çayı önünde şişme bota binmeye çalışan göçmen grubunu tespit eden ekipleri, bölgeye hareket ederek, 39 Afgan göçmeni yakaladı.

Dikili ilçesi Aslan Burnu açıklarında ise yasa dışı yollardan şişme botla Yunan adalarına geçmeye çalışırken yakalanan 6'sı Irak ve 39'u Suriye uyruklu 45 göçmen de jandarma ekiplerine teslim edilirken göçmen kaçakçılığı yaptığı öne sürülen 2 şüpheli de gözaltına alındı.

Her iki olayda yakalanan 84 yabancı uyruklu, işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
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İzmir’de 84 kaçak göçmen yakalandı
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