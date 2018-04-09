İzmir'deki "askeri casuslukta kumpas" davası

İzmir'de, "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlüklerle bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki mensupları hakkında açılan davada 26'sı tutuklu 102 sanığın yargılanmasına devam edildi.

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

"ASKERİ BİLGİLER FETÖ ÖRGÜTÜ ELEBAŞI FETHULLAH GÜLEN'E AKTARILDI"

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) kayda alınan duruşmada, tutuksuz sanık eski astsubay H.G., "Ateş" kod adlı gizli tanığın "Elde ettiği askeri bilgileri örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e aktarırdı." şeklindeki iddiasını kabul etmediğini, TSK içinde kendisine ait evraklar dışında başka bir evrağa ulaşma yetkisinin olmadığını, gizli tanığın ifadesinin gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.

Gizli tanığın, hakkında "Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın İzmir imamı" olduğuna ilişkin iddiasını da reddeden H.G, "Eğer FETÖ mensubu olsaydım, TSK'dan başka bir kuruma geçiş yapmak için yaptığım başvuru kabul edilirdi." dedi.

SANIK BERAAT TALEBİNDE BULUNDU

İzmir'deki askeri casusluk soruşturmasıyla alakasının olmadığını, soruşturmanın yapıldığı tarihte bu kentte görev yapmadığını savunan H.G, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını, kapatılan Bank Asya'da hesabının olmadığını, örgütle iltisaklı derneklere üyeliğinin bulunmadığını beyan ederek beraatini istedi.

Tutuksuz sanık eski astsubay F.S, hakkında FETÖ ile bağlantılı herhangi somut bir delilin olmadığını, bu örgüte sempati bile duymadığını anlatarak beraat talebinde bulundu.

"FETÖ İLE BAĞLANTIM YOK" İDDASI

Tutuksuz sanık ev kadını B.T. ise aleyhine ifade veren Y.Y. ve eşinin kendisi hakkında iftiralarda bulunduğunu savunarak, FETÖ ile bir bağlantısının olmadığını öne sürdü.

Bank Asya'daki hesabına ilişkin "Annemin hacı parası güvende olsun diye bu bankayı tercih ettim. Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadım. Banka TMSF'ye geçtikten sonra FETÖ talimatıyla örgüt üyeleri paralarını çekerken, ben o dönemde bile parayı çekmedim. Bu da benim örgüt talimatıyla hareket etmediğimin delilidir." diye konuştu.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin yaşandığı dönemde eşinin Akıncı Üssü'nde görevli olduğunu ancak örgüt mensubu olmadığından komutanları tarafından evine gönderildiğini iddia eden B.T, beraatini istedi.

Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya'nın hazırladığı 697 sayfalık iddianamede, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, gazeteci Tarık Toros, eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt'ın yaveri emekli albay Gürsel Yüce, eski tümgeneral Hamza Koçyiğit, eski Roma Büyükelçiliği askeri ataşesi kurmay albay Mehmet Demirağ, FETÖ'nün sözde üst düzey yöneticileri Mehmet Ali Büyükçelebi, Mehmet Ali Şengül, Mehmet Hanefi Sözen, Naci Tosun ve İsmail Büyükçelebi'nin bulunduğu 43'ü tutuklu 23'ü firari 102 sanık hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında "silahlı terör örgütü kuruculuğu, yöneticiliği ve üyeliği" suçlamalarına yer verilmişti. Daha sonra verilen tahliye kararlarıyla, tutuklu sanık sayısı 26'ya düşmüştü. İddianamede, aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 357 kişi hakkında "askeri gizli bilgi ve belge bulundurma" suçlamasıyla açılan davada, yargılanmalarının ardından beraat eden sanıkların bir kısmı ile emekli Askeri Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok ve emekli jandarma kurmay albay Mustafa Önsel'in de bulunduğu 98 kişi müşteki olarak yer almıştı.