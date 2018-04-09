Kerkük'te 5 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Haşdi Şabi'ye bağlı 16'ncı alay Haşdül Türkmeni güçleri Hümeyra köyünün çevresinde DEAŞ'lı teröristlerin harekete geçtiğine ilişkin istihbarat almasının ardından olay yerine intikal etti. DEAŞ'lı teröristler ile Haşdül Türkmeni güçleri arasında çıkan silahlı çatışmada 2'si yabancı uyruklu 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Haşdül Türkmeni Komutanı Abu Sair El Beşiri, "teröristlerin bölgede hareketlendiklerine ilişkin istihbarat aldıktan sonra olay yerine intikal ederek 9 teröristten 5'ini öldürdük" dedi.

16'ncı alaya bağlı El Kaim Bölüğü Komutanı Abu Karrar ise, "Aldığımız istihbarat kaynaklarına göre bir grup DEAŞ'lı teröristlerin Kerkük'e girmek istiyorlar. Biz de hemen olay yerine giderek onlarla çatıştık. 5 teröri

sti öldürdük" ifadelerini kullandı.