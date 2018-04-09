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'te 5 'lı terörist öldürüldü

Son dakika haberi...’ün güneyinde Reşat ilçesine bağlı Hümeyra köyünde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 2’si 5 'lı terörist öldürüldü.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 17:06 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 17:10

Edinilen bilgiye göre, 'ye bağlı 16'ncı alay güçleri Hümeyra köyünün çevresinde 'lı teröristlerin harekete geçtiğine ilişkin istihbarat almasının ardından olay yerine intikal etti. DEAŞ'lı teröristler ile Haşdül Türkmeni güçleri arasında çıkan silahlı çatışmada 2'si 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Haşdül Türkmeni Komutanı Abu Sair El Beşiri, "teröristlerin bölgede hareketlendiklerine ilişkin istihbarat aldıktan sonra olay yerine intikal ederek 9 teröristten 5'ini öldürdük" dedi.

16'ncı alaya bağlı El Kaim Bölüğü Komutanı Abu Karrar ise, "Aldığımız istihbarat kaynaklarına göre bir grup DEAŞ'lı teröristlerin 'e girmek istiyorlar. Biz de hemen olay yerine giderek onlarla çatıştık. 5 teröri

Mehmetçik karlı dağları teröristlere dar ediyor

sti öldürdük" ifadelerini kullandı.

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Kerkük'te 5 DEAŞ'lı terörist öldürüldü
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