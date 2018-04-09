Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

merkezli operasyonu: 9 gözaltı

merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 22:34

Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, ByLock kullanan örgütün sözde il kasası mütevelli sorumlularının da arasında bulunduğu tespit edilen , , , , , , , ve 'daki 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Manisa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrolünün ardından Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerden A.D, adliyeye sevk edildi. A.D, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa merkezli FETÖ operasyonu: 9 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN