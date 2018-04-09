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15 Temmuz günü 'ta " Operasyonu" yalanı

Son dakika haberi...Aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23'üncü tümgeneral Baysar'ın da bulunduğu 20'si tutuklu 427 sanığın yargılanmasına 'da devam edildi. Tanık S.K, darbe girişimi günü kendilerine 'de operasyon olacağının söylediğini ve aniden hazırlandıklarını anlattı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 17:31 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 17:40
15 Temmuz günü Şırnak'ta Cizre Operasyonu yalanı

'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) darbe girişimiyle ilgili, aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

12. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesindeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmaya 20'si tutuklu 23 sanık ile avukatları katıldı.

"DARBE GÜNÜ CİZRE'DE OPERASYONU YALANI"

Duruşmada İstanbul 23. tanık olarak ifade veren S.K, darbe girişimi günü kendilerine 'de operasyon olacağının söylediğini ve aniden hazırlandıklarını anlattı.

Tabur içtima alanında telefonlarının toplandığını belirten S.K, şöyle devam etti:

"Eski 2. Tabur Komutanı binbaşı Aykut Kara bize emirlerine uymamız gerektiğini, uymazsak en ağır şekilde cezalandırılacağımızı söyledi. Hatta bölük komutanlarına 'Emirlerime uymayanı vurun, yoksa ben vururum.' dedi. Tabur içtima alanında lavabo ihtiyacı için izin istediğimizde dahi verilmedi. Binbaşı Aykut Kara, 'Bu operasyon çok ciddi ve kritik bir operasyondur. Başarılı olmamız gerekiyor.' dedi."

DURUŞMA 16 NİSAN'A ERTELENDİ

Tanık beyanlarının ardından değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı, dosyanın kapsamlı olduğunu kaydederek, mütalaa için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti de dosyanın mütalaa için iddia makamına gönderilmesini kararlaştırarak duruşmayı 'a erteledi.

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15 Temmuz günü Şırnak'ta "Cizre Operasyonu" yalanı
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