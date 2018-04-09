15 Temmuz günü Şırnak'ta "Cizre Operasyonu" yalanı

Şırnak'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) darbe girişimiyle ilgili, aralarında meslekten ihraç edilen dönemin 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanı tümgeneral Abdullah Baysar'ın da yer aldığı 20'si tutuklu 427 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince, sanık sayısının fazla olması nedeniyle Bölge Adliye Mahkemesindeki 375 kişi kapasiteli 420 metrekarelik mahkeme salonunda görülen duruşmaya 20'si tutuklu 23 sanık ile avukatları katıldı.

"DARBE GÜNÜ CİZRE'DE OPERASYONU YALANI"

Duruşmada İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde tanık olarak ifade veren Uzman Çavuş S.K, darbe girişimi günü kendilerine Cizre'de operasyon olacağının söylediğini ve aniden hazırlandıklarını anlattı.

Tabur içtima alanında telefonlarının toplandığını belirten S.K, şöyle devam etti:

"Eski 2. Tabur Komutanı binbaşı Aykut Kara bize emirlerine uymamız gerektiğini, uymazsak en ağır şekilde cezalandırılacağımızı söyledi. Hatta bölük komutanlarına 'Emirlerime uymayanı vurun, yoksa ben vururum.' dedi. Tabur içtima alanında lavabo ihtiyacı için izin istediğimizde dahi verilmedi. Binbaşı Aykut Kara, 'Bu operasyon çok ciddi ve kritik bir operasyondur. Başarılı olmamız gerekiyor.' dedi."

DURUŞMA 16 NİSAN'A ERTELENDİ

Tanık beyanlarının ardından değerlendirmesi sorulan cumhuriyet savcısı, dosyanın kapsamlı olduğunu kaydederek, mütalaa için süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti de dosyanın mütalaa için iddia makamına gönderilmesini kararlaştırarak duruşmayı 16 Nisan'a erteledi.