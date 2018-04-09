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Son dakika: Teröristlerin "3 katlı" mağarası imha edildi

'nin bölgesinde, teröristlerce karargah, depo ve barınak olarak kullanılan 3 katlı, 8 bölmeli mağara bulundu. Mühimmat ve yapımında kullanılan malzemelerin de bulunduğu mağara imha edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 21:21 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 21:38
Son dakika: Teröristlerin 3 katlı mağarası imha edildi

kırsalındaki operasyonlarda teröristlerce karargah, depo ve barınak olarak kullanılan 3 katlı, 8 bölmeli mağara güvenlik güçlerince imha etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 'de devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 3 katlı ve 8 bölmeli mağara tespit edildi.

bölgesindeki mağaranın teröristlerce karargah, depo ve barınak olarak kullandıkları belirlendi. Mühimmat, yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra bir tondan fazla yaşam malzemesi bulunan mağara, güvenlik güçlerince imha edildi.

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Son dakika: Teröristlerin "3 katlı" mağarası imha edildi
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