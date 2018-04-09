Son dakika: Teröristlerin "3 katlı" mağarası imha edildi

Hakkari kırsalındaki operasyonlarda teröristlerce karargah, depo ve barınak olarak kullanılan 3 katlı, 8 bölmeli mağara güvenlik güçlerince imha etti.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Şemdinli'de devam eden operasyonlarda bölücü terör örgütü tarafından kullanılan 3 katlı ve 8 bölmeli mağara tespit edildi.

Derecik Balkayalar bölgesindeki mağaranın teröristlerce karargah, depo ve barınak olarak kullandıkları belirlendi. Mühimmat, patlayıcı yapımında kullanılan malzemelerin yanı sıra bir tondan fazla yaşam malzemesi bulunan mağara, güvenlik güçlerince imha edildi.