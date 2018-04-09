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bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

'de, örgütü bahanesiyle dolandırdıkları iki vatandaşın 12 bin 500 lira ve 5 bin liralık altın aldığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.4.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 9.4.2018 10:20
Terör bahanesiyle dolandırıcılık iddiası

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, telefonla aradıkları A.K. ve N.G'ye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtıp, örgütü ile bağlantılı oldukları bahanesiyle bu kişilerden 12 bin 500 lira ve 5 bin liralık altın aldıkları öne sürülen A.P (39). ve A.D'yi (39) 'de, H.K'yi de (29) Şanlıurfa'da yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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Terör bahanesiyle dolandırıcılık iddiası
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