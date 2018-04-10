ABD-Rusya geriliminin perde arkası

Suriye üzerinden devletlerin nasıl bir iktidar savaşına giriştiklerini, çözümden ziyade kendi menfaatlerinin nasıl ön planda tuttuklarını bu notları okuyunca daha net görüyoruz. Gizli toplantıda konuşulanları hızlıca birkaç madde ile özetlersek;
Astana ve Soçi süreçlerinin boşa düşürülmesi ve Cenevre görüşmelerinin bir an önce devreye girerek ağırlığının artırılması,
Rusya'nın zafer propagandasına karşılık verilmesi ve bu yönde baskının artırılması,
İran'ın siyasi çözüm arayışıyla Suriye'de kalıcı olarak yerleşmesinin ve kendini dayatmasının önüne geçilmesi,
Perde arkasında ABD liderliğinin Suriye zemini kullanılarak yeniden pekiştirilmesi, gibi konular toplantının ana eksenini oluşturmuş.