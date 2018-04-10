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ABD-Rusya geriliminin perde arkası

Aktuel.com.tr yazarı İdris Kardaş, bugünkü yazısında ABD-Rusya geriliminin perde arkasını kaleme aldı. Yazısında, ABD, İngiltere, Fransa, ve Ürdün'den oluşan ve kendilerine "Suriye için Küçük Amerika Grubu" adını veren devletlerin temsilcileri 11 Ocak'ta Washington'da gizli bir toplantı yaptıklarını belirten Kardaş,cümlelerini şu sözlerle tamamlıyor: Suriye'de gerçek anlamda çözüm isteyen tek ülke olarak Türkiye'nin gücü ve bu nispette yapabilecekleri de artıyor.

Giriş Tarihi: 10.4.2018 17:53 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 17:54
ABD-Rusya geriliminin perde arkası
İŞTE İDRİS KARDAŞ'IN YAZISINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

ABD, İngiltere, Fransa, ve Ürdün'den oluşan ve kendilerine "Suriye için Küçük Amerika Grubu" adını veren devletlerin temsilcileri 11 Ocak'ta Washington'da gizli bir toplantı yapmışlardı. Toplantının içeriği, İngiltere Büyükelçiliğinde çalışan bir uzmanın aldığı notların, bir Fransız gazeteciye ulaşmasıyla dünya kamuoyuna afişe oldu. "Syrie Leaks" adı konulan bu notların odağında ise Türkiye-Rusya-İran'dan oluşan Astana süreci olduğu anlaşılıyor.

Suriye üzerinden devletlerin nasıl bir iktidar savaşına giriştiklerini, çözümden ziyade kendi menfaatlerinin nasıl ön planda tuttuklarını bu notları okuyunca daha net görüyoruz. Gizli toplantıda konuşulanları hızlıca birkaç madde ile özetlersek;

Astana ve Soçi süreçlerinin boşa düşürülmesi ve Cenevre görüşmelerinin bir an önce devreye girerek ağırlığının artırılması,

Rusya'nın zafer propagandasına karşılık verilmesi ve bu yönde baskının artırılması,

İran'ın siyasi çözüm arayışıyla Suriye'de kalıcı olarak yerleşmesinin ve kendini dayatmasının önüne geçilmesi,

Perde arkasında ABD liderliğinin Suriye zemini kullanılarak yeniden pekiştirilmesi, gibi konular toplantının ana eksenini oluşturmuş.

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ABD-Rusya geriliminin perde arkası
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