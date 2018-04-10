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‘Ankesör’ itirafçısı, ’lı albayı deşifre etti

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DİLEK YAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018
‘Ankesör’ itirafçısı, GATA’lı albayı deşifre etti
'nün 'daki üyelerinin kullandığı gizli iletişim tekniklerinden olan ankesörlü telefon soruşturmalarında deşifre olan H.T., örgütün 'daki yapılanmasıyla ilgili önemli itiraflarda bulundu.
H.T. son olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan eski GATA personeli Kıdemli Albay Doçent Ali Ayata'nın 15 yıl Ege Bölge sorumlusu olduğunu ve 2007-2008 arasında İstanbul'da örgüt toplantılarını organize ettiğini söyledi. Bir başka şüpheli S.E. ise GATA'dan öğrenim gördüğü 1993'te arkadaşlık yaptığı Ayata ile beraber örgüt toplantılarına katıldığını, 'Orhan' kod isimli kişinin de kendilerinden sorumlu imam olduğunu soruşturma birimleriyle paylaştı. Ayata'ya 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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‘Ankesör’ itirafçısı, GATA’lı albayı deşifre etti
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