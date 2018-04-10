‘Ankesör’ itirafçısı, GATA’lı albayı deşifre etti

FETÖ
'nün TSK
'daki üyelerinin
kullandığı gizli iletişim
tekniklerinden olan
ankesörlü telefon soruşturmalarında
deşifre olan H.T.,
örgütün GATA
'daki yapılanmasıyla
ilgili önemli itiraflarda
bulundu.
H.T. son olarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan eski GATA personeli Kıdemli Albay Doçent Ali Ayata'nın 15 yıl Ege Bölge sorumlusu olduğunu ve 2007-2008 arasında İstanbul'da örgüt toplantılarını organize ettiğini söyledi. Bir başka şüpheli S.E. ise GATA'dan öğrenim gördüğü 1993'te arkadaşlık yaptığı Ayata ile beraber örgüt toplantılarına katıldığını, 'Orhan' kod isimli kişinin de kendilerinden sorumlu imam olduğunu soruşturma birimleriyle paylaştı. Ayata'ya 'silahlı terör örgütü üyeliği' suçu kapsamında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.