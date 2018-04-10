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Askeri üs bölgesindeki kar güçlükle temizlendi

Son dakika haberi... 'nin ilçesinde bulunan ve uzun süredir kapalı olan İkiyaka bölgesindeki askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu güçlükle açıldı. Yoğun yağışın ardından metrelerce yükseklikte karın bulunduğu İkiyaka Sat Gölleri Askeri Üs Bölgesinin yolunu açmak için Yüksekova Kaymakamlığına bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:18
Askeri üs bölgesindeki kar güçlükle temizlendi

'nin ilçesinde bulunan ve uzun süredir kapalı olan İkiyaka bölgesindeki askeri üs bölgesinin kardan kapanan yolu güçlükle açıldı.
Yoğun yağışın ardından metrelerce yükseklikte karın bulunduğu İkiyaka Sat Gölleri Askeri Üs Bölgesinin yolunu açmak için Yüksekova Kaymakamlığına bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, metrelerce yükseklikte kar kütlelerinin bulunduğu yolu, yoğun bir çalışmanın ardından ulaşıma açtı. Yer yer 7 metreyi bulan kar kütleleri, iş makinelerinin boyunu aştı. Ekipler, yaptıkları karla mücadele çalışmasını cep telefonlarıyla da görüntüledi.

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Askeri üs bölgesindeki kar güçlükle temizlendi
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