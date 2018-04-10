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Belediyelere ‘Projeleri tamamlayın’ talimatı

Giriş Tarihi: 10.4.2018
, yerel seçime bir yıl kala 7 bölgede yaptığı toplantılarda 822 belediye başkanı ile 7 bin 500 belediye meclis üyesini bir araya getirdi. Bu toplantılarda belediye başkanlarının önümüzdeki dönemi nasıl değerlendireceği, neler yapacağı anlatıldı. Başkanlara, "Projeler tamamlansın, altyapı bitsin. Yanlış anlamalar giderilsin. teşkilatlar ile sorunlarınızı çözün" mesajı verildi. da toplantılara gönderdiği mesajda, "İşleri toparlama ve çukurları kapatma dönemi" ifadesini kullandı.
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Belediyelere ‘Projeleri tamamlayın’ talimatı
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