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'te terör saldırısı: 1 şehit

'te 'lı teröristlerce araziye tuzaklanan el yapımı nın infilak etmesi sonucu bir asker şehit oldu.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 00:23

'te terör örgütü 'nın araziye tuzakladığı el yapımı nın infilak etmesi sonucu bir asker şehitoldu.

Valilikten yapılan açıklamada, il merkezi Karınca Jandarma Karakolu Zihnitepe bölgesinde saat 20:30 sıralarında intikal halinde olan jandarma unsurunda görevli Uzman Çavuş Sefa İzbudak'ın, araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Şehidimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

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Bitlis'te terör saldırısı: 1 şehit
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