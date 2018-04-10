"CHP'deki Demirtaş aşkı"

MAHMUT ÖVÜR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

İhtiyaçları var çünkü... CHP'lilere göre, ortam 7 Haziran öncesine çok benziyor.

Ortam benziyorsa siyasi sonuçlar da benzer.

İşte bunun için önce "ulusalcı" bilinen Tuncay Özkan, cezaevine gidip Demirtaş'la görüştü. Müthiş açıklamalar yapacağından söz etti. Açıklamalar "müthiş" değildi ama istenen özellikle şehirli Kürtlerin kafasında "çözüm süreci"yle ilgili yeni soru işaretleri oluşturmak. Ya da Kürt sosyolojisinin "milliyetçi" duygularını ateşleyerek 7 Haziran öncesini hatırlatmak. Bu da bir nebze de olsa başarıldı.

Şimdi CHP bunu sürdürmek istiyor. Bu yüzden bir süre önce CHP'den ikinci bir hamle geldi. CHP'li Öztürk Yılmaz cezaevinde Demirtaş'la görüştü. Doğrusu bu kez seçilen isim CHP'lileri bile şaşırtmıştı.

Dış ilişkilerden sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz'ın Demirtaş'a gitmesi hiç anlamlı değildi. Dahası Yılmaz, Musul Konsolosluğu'nda DEAŞ tarafından rehin alınması veya o bölgelerde FETÖ ile ilişkisi hatta CHP içinde hızlı yükselişi nedeniyle dikkat çeken, soru işareti yaratan bir isimdi.

Peki, böylesine kafalarda soru işareti yaratan bir siyasi aktör, neden Demirtaş'la görüşmeye gönderilmişti?

Acaba bu görüşmenin tartışılması ve dikkat çekmesi mi istendi yoksa Öztürk Yılmaz'ın geçmiş ilişkileri nedeniyle özel bir mesaj mı iletildi?

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