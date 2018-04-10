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, 'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

, eski Genel Başkanı ve Milletvekili Baykal'ı tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 22:41 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti

Cumhurbaşkanı , eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili 'ı tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan'ın saat 22.00 sularında gerçekleştirdiği ziyarette TBMM Başkanı İsmail Kahraman da hazır bulundu.

ve TBMM Başkanı Kahraman, birlikte geldikleri Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Rektör Prof. Dr. Cevdet Erdöl, Prof. Dr. Aslı Ataman Baykal ve hastane yetkilileri tarafından karşılandı.

Erdoğan ve Kahraman'ın, tedavisi süren Baykal'a yaptıkları ziyaret yaklaşık yarım saat sürdü.

Prof. Dr. Ataman Baykal'ın, ziyaret akabinde kapıya kadar uğurladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından ve babasının tedavisine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiği öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Deniz Baykal'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti
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