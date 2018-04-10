FETÖ’nün darbe taburuna 38 müebbet

ANKARA 18. Ağır Ceza Mahkemesi
'nde görülen FETÖ
'nün 15 Temmuz darbe girişimine katılan 38 sanığın yargılandığı 28. Mekanize Tugay Komutanlığı'na bağlı Tank Taburu davasında karar çıktı. Mahkeme, önce darbe suçundan 38 sanığı ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm etti. Ardından 27 sanığın cezasını 'müebbet hapse' dönüştürdü. Tabur Komutanı Nuri Büyükyazıcı ile darbeciler Turan Baysal, Adil Baykal, Abdullah Çakır, Fatih Anaz, Hüseyin Nişancı, İsmail Göktürk, Mahmut Onur Uçar, Eray Koç, Ahmet Özkılıç ve Bayram Kılıç ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edildi. Müebbet hapis cezası alan darbecilerin isimleri ise şöyle: Selim Gedikli, Ramazan Ulutaş, Mustafa Ümit Taşpınar, Soner Demirci, Fatih Topal, Uğur Kaya, Halil İbrahim Çubuk, Ali Aksoy, Şerafettin Atmaca, Mehmet Levent Özer, Rıfat Gökçen, Vedat İpek, Erkan Doğru, Kadir Özsağlam, Sinan Karışmaz, Mehmet Cankurt, Uğur Aymayan, Yunus Parakazan, Aslan Köse, Yunus Akyüz, Ziya Özgür Çiçek, Mehmet Akdeniz, Mustafa Durdu, Emrah Cesim, Serhat Şahin, Atakan Göktürk, Ercan Yalçın. Nuri Büyükyazıcı, 5 kişiyi kasten öldürdüğü gerekçesiyle 5 kez daha "adam öldürmekten" ağır müebbet hapse mahkum edildi.