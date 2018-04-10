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'nün mahrem imamı ve eşi hücre evinde yakalandılar

Son dakika haberi.. /'nin Kırşehir'deki asker yapılanmasında yer alan "mahrem imam", 'daki hücre evinde sahte kimlikle yakalandı. Operasyonda zanlı ile aynı evde yakalanan eşinin de "mahrem izdivaç ablası" olduğu öğrenildi. Örgütte "mahrem izdivaç ablası" olduğu belirtilen A.E'nin de hakkındaki yakalanma kararına rağmen "FETÖ'nün çocuk yapın talimatı" doğrultusunda hareket ederek hamile kaldığı ileri sürüldü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 12:41
FETÖ'nün mahrem imamı ve eşi hücre evinde yakalandılar

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) Kırşehir'deki asker yapılanmasında yer aldığı ileri sürülen "mahrem imam" ile "mahrem izdivaç ablası" olduğu belirtilen eşi, 'daki hücre evinde yakalandı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, daha önce yakalanan muvazzaf askerlerin ifadeleri doğrultusunda FETÖ'nün asker yapılanmasında yer aldığı tespit edilen mahrem imam M.E.E'nin yakalanması için çalışma başlattı.

FETÖ'nün kapatılan okullarında da görev aldığı tespit edilen M.E.E'nin Ankara'nın Etimesgut ilçesinde "gaybubet evi" olarak nitelendirilen hücre evinde olduğunu belirleyen ekipler, operasyon düzenledi. M.E.E. ve eşi A.E, hücre evinde gözaltına alındı. Zanlı ve eşi sorgulanmak üzere Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

"ÇOCUK YAPIN TALİMATI"

M.E.E'nin, FETÖ'nün Kırşehir'deki asker yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yakalanan 5 mahrem imamdan sorumlu imam olduğu belirtildi. Örgütte "mahrem izdivaç ablası" olduğu belirtilen A.E'nin de hakkındaki yakalanma kararına rağmen "FETÖ'nün çocuk yapın talimatı" doğrultusunda hareket ederek hamile kaldığı ileri sürüldü.

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