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’da /PYD ana davası devam ediyor

Son dakika haberi... ’da 15 Temmuz'da darbe girişimine ilişkin görülen ana davada aralarında dönemin 2. Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu sanıkların yargılanmasına bugün de devam ediliyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 11:00
Malatya’da FETÖ/PYD ana davası devam ediyor

'da 15 Temmuz'da darbe girişimine ilişkin görülen ana davada aralarında dönemin 2. Komutanı Adem Huduti'nin de bulunduğu sanıkların yargılanmasına bugün de devam ediliyor.

GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALTINDA GETİRİLDİLER

/ terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde Malatya'da 2. Ordu Komutanlığı ve 7. Ana Jet Üs Komutanlığında yaşanan kalkışmaya ilişkin Malatya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava bugün sanıkların esas hakkındaki savunmalarıyla devam edecek. Yakınca Spor Salonu'nda kurulan mahkeme salonunda görülen duruşmaya Malatya E Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan 7 sanık, jandarma eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.

Aralarında dönemin 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti'nin de yer aldığı tutuklu diğer sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya katılacak.

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Malatya’da FETÖ/PYD ana davası devam ediyor
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