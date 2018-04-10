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Otomobillerindeki yu yola atan 2 kişi yakalandı

'da polisin takibe aldığı kaçakçıları yakalanacaklarını anlayınca otomobildeki uyuşturucu bonzai maddesini yola attı. Yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 12:18 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 16:50
Otomobillerindeki uyuşturucuyu yola atan 2 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri,bir süredir teknik ve fiziki takibe aldıkları Sezer K.'nın bir otomobil kiralayip, kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Ekipler, daha önceden belirlenen 59 ZR 190 plakalı otomobili Süleymanpaşa ilçesine bağlı Köseilyas Mahallesi Konutları mevkiinde durdurdu. Polisi karşısında gören Sezer K., bu sırada otomobilin içinden yola bir poşet attı. Durumu fark eden polis atılan poşette yüklü miktarda bonzai maddesi olduğunu tespit etti. Sürücü Sezer K. ile yanında bulunan Şaban Ö., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları sürüyor.

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Otomobillerindeki uyuşturucuyu yola atan 2 kişi yakalandı
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