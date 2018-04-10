Polis milletimizin güven kaynağı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, polis teşkilatının daima milletin huzur ve güven kaynağı olduğunu söyledi. Türk Polis Teşkilatı
'nın 173. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok'a bir mesaj gönderen Erdoğan, şunları kaydetti: "Milletimizin emniyetinin ve huzurunun güvencesi Türk Polis Teşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Polis Teşkilatımız, kimi dönemlerde tahribata maruz kalsa da, Cumhuriyet tarihimizde yaşadığımız buhranlı dönemlerin hepsinde, milletimizin huzur ve güven kaynağı olabilmeyi daima başarmıştır." Başbakan Binali Yıldırım
da mesajında "Türk polisi, terörle ve örgütlü suçlarla yürüttüğü mücadelenin yanı sıra suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasındaki üstün başarısıyla da halkımızın güven ve takdirlerine mazhar olmuştur" dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise kamu hizmetleri içinde, asayiş hizmetlerinden memnuniyetin yüzde 74.4 ile birinci sırada olduğunu bildirdi. ANKARA