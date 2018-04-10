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Poroşenko ile ayaküstü sohbet

Giriş Tarihi: 10.4.2018
Cumhurbaşkanı Ukrayna Cumhurbaşkanı ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, 'ya hareketinden hemen önce, günübirlik 'a gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile 'nda bir süre ayaküstü sohbet etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Poroşenko ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Poroşenko'yu Atatürk Havalimanı'nda karşıladı. Poroşenko ile görüşen Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Dost ülke Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve heyeti ile günübirlik geldiği İstanbul'da ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları değerlendirdik." mesajını paylaştı.
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Poroşenko ile ayaküstü sohbet
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