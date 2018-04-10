Poroşenko ile ayaküstü sohbet

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko
ile görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Erdoğan, Ankara
'ya hareketinden hemen önce, günübirlik İstanbul
'a gelen Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko ile Atatürk Havalimanı
'nda bir süre ayaküstü sohbet etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Poroşenko ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Poroşenko'yu Atatürk Havalimanı'nda karşıladı. Poroşenko ile görüşen Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Dost ülke Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko ve heyeti ile günübirlik geldiği İstanbul'da ikili ilişkilerimizi ve bölgesel konuları değerlendirdik." mesajını paylaştı.