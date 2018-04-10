Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Samsun'da FETÖ'den 2 tutuklama

'da 'den 2 tutuklama

Son dakika haberi... 'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen / operasyonunda, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 14:41
Samsun'da FETÖ'den 2 tutuklama

'un Bafra ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen / operasyonunda, gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 2 kişi tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 Nisan tarihinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İlkadım ve Bafra ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock kullandıkları iddiasıyla, 1'i kadın, 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital verilere de el kondu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheliden ikisi 6 Nisan Cuma günü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Arif K. tutuklanırken, İsmail T. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ayşe Ümmühan Çelik ve Fatih Demet de bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.

Kemal Kılıçdaroğlu’nun akıl hocaları tek tek FETÖ'cü çıkıyor

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Samsun'da FETÖ'den 2 tutuklama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN