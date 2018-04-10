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: Aksaray'da / operasyonu

haberi... Operasyonda görevlerinden ihraç edilen 2 polis memuru ile 3 gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 12:12 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 12:21

Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY ile bağlantısı olduğu değerlendirilen, daha önce görevinden ihraç edilen 2 polis memuru ile 3 hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler emniyete götürüldü.

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Son dakika: Aksaray'da FETÖ/PDY operasyonu
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