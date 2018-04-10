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: merkezli operasyonu

haberi...21 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 31 kişiden 27'si tutuklandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 10:14 Güncelleme Tarihi: 10.4.2018 10:17

merkezli 21 ilde /'ye yönelik operasyonda yakalanan 31 kişiden 27'si tutuklandı.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışmada haklarında yakalama kararı verilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 kişinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Son dakika: Elazığ merkezli FETÖ operasyonu
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