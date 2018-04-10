Son dakika: Elazığ merkezli FETÖ operasyonu

Elazığ merkezli 21 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 31 kişiden 27'si tutuklandı.
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün askeri yapılanmasına yönelik çalışmada haklarında yakalama kararı verilen ve İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 21 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 31 kişinin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.