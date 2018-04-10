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Son dakika: İncirlik'te 'şüpheli' alarmı

ABD'nin kullandığı İncirlik Hava Üssü'nde şüpheli görülen her faaliyetin ihbar edilmesi için üste yaşayanlara brifing verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.4.2018 11:53
Son dakika: İncirlik'te 'şüpheli' alarmı
ABD görevli Çavuş William Tilley'ın üste yaşayanlara yaptığı uyarıda, herkesin üssün güvenliğinden sorumlu olduğu belirtildi. Tilley, "İstihbarat kuvvetleri gerekli güvenliği sağlıyor ancak şüpheli faaliyetleri bildirmek herkesin görevidir. Herkes ihbarda bulunabilir. ABD'li bir hizmet kuruluşu üyesi olmanız farketmez, bu tabandaki herhangi bir ortağı şüpheli etkinlik raporunu doldurabilir" ifadelerini kullandı.

Andrew Chen isimli program yöneticisi ise Türk Hava Kuvvetleri, diğer ortaklar ve kendilerini korumak için uyanık olmak gerektiğine vurgu yaparak, "ABD personeline yönelik olmasalar bile, kişisel cep telefonu ile yetkisiz fotoğrafçılık gibi şüpheli faaliyetleri bildirmek için SALUTE ilkesini kullanmalıyız" ifadelerine yer verdi.

Duyuruda ayrıca üs içerisinde ve çevresinde uçan cisimler konusunda duyarlı olunması gerektiğine dikkat çekildi.
Şüpheli etkinliklerin tespitinde kullanılan Salute Talon yöntemi şöyle:

Salute: Size (Boyut), Activity (Etkinlik), Location (Yer), Uniform (Üniforma), Time (Zaman), Equipment (Ekipman)
Talon: Type (Tip), Activity (Etkinlik), Location (Yer), Orientation (Yönlendirme), Noise (Ses)
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Son dakika: İncirlik'te 'şüpheli' alarmı
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