Haberler Gündem Haberleri Son dakika: İncirlik'te 'şüpheli' alarmı

Son dakika: İncirlik'te 'şüpheli' alarmı ABD'nin kullandığı İncirlik Hava Üssü'nde şüpheli görülen her faaliyetin ihbar edilmesi için üste yaşayanlara brifing verildi.