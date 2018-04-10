“Türkiye Afrin’de işgalci değildir”

Bakanlar
Kurulu dün Başbakan Binali Yıldırım
başkanlığında Çankaya Köşkü'nde toplandı. 4 saat 10 dakika süren toplantıda Türkiye'nin Suriye, Irak ve yurt içindeki terörle mücadelesi ve Afrin'deki son durum masaya yatırıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de "Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Kanun Tasarısı" hakkında Bakanlar Kurulu'nu bilgilendirdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ Zeytin Dalı Harekâtı'nda bugüne kadar 4 bin 44 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirterek şunları söyledi: MAĞDURLAR İÇİN YENİ DÜZENLEME:
Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Kanun Tasarısı imzaya açıldı ve parlamentoya sevk edilecek. İlk defa mağdur haklarına dair müstakil bir düzenleme yapılmaktadır. Suç soruşturması ve kovuşturması sırasında suça maruz olmuş mağdurları kapsamaktadır. Kasten öldürme, ağır yaralama, cinsel suçların mağdurları için maddi destek sağlanması, meslek edinmeleri için kurslar düzenlenmesi ve pek çok yenilikler getirilmektedir. SİYASİ ÇÖZÜME GÖRE ŞEKİLLENECEK:
Fırat Kalkanı'yla bölgeyi teröristlerden temizlediğimizde nasıl bölgeyi bölgenin gerçek sahiplerine teslim ettiysek Zeytin Dalı Harekatı kapsamında da Afrin bölgesini Afrinlilere emanet edeceğiz. Ve onlar kendi oluşturacakları yönetimle mecliste oranın her türlü işini ve ihtiyacını görmeye devam edeceklerdir. Buradaki durumun ne olacağı siyasi çözüme göre netleşecektir" dedi. SURİYE HESAP YAPILACAK KONU DEĞİL:
(Esad'ın Doğu Guta
'ya kimyasal saldırısı) ABD'den açıklamalar var, Rusya'dan açıklamalar var, hiçbiri birbirini teyit eden açıklamalar değil. Burada uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinde son derece önem vardır, fayda vardır. Suriye hesap yapılacak konu olmaktan çıkmıştır. Hepimizin insanlığımıza, hepimizin vicdanına sahip çıkma vaktidir. ANKARA