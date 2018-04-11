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13 ilde operasyonu: 17 gözaltı

Son dakika haberi... merkezli 13 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında 1'i askeri mahrem imam, 1'i harp okulu öğrencisi ve 15'i askere olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 14:13 Güncelleme Tarihi: 11.4.2018 14:20
13 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

merkezli 13 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/PDY) soruşturması kapsamında 1'i askeri mahrem imam, 1'i harp okulu öğrencisi ve 15'i askere olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI KARARI

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Erzurum, , Hatay, Iğdır, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kilis, , Tokat, Van ve Zonguldak olmak üzere 13 ilde, 1'i ihraç 2 subay, 1'i ihraç 13 astsubay, 1'i kapatılan harp okulu öğrencisi ve 1'i sivil askeri mahrem imam olmak üzere toplamda 17 şahıs hakkında, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.

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13 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı
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