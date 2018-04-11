13 ilde FETÖ operasyonu: 17 gözaltı

Tokat merkezli 13 ilde düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında 1'i askeri mahrem imam, 1'i harp okulu öğrencisi ve 15'i askere olmak üzere 17 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖZALTI KARARI

Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik olarak Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ankara, Erzurum, Hakkari, Hatay, Iğdır, İstanbul, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kütahya, Tokat, Van ve Zonguldak olmak üzere 13 ilde, 1'i ihraç 2 subay, 1'i ihraç 13 astsubay, 1'i kapatılan harp okulu öğrencisi ve 1'i sivil askeri mahrem imam olmak üzere toplamda 17 şahıs hakkında, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gözaltı kararı verildi.