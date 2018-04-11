13 terörist öldürüldü

Kuzey Irak'ın Zap ve Hakurk kamplarında, İHA'larla yerleri belirlenen teröristlere, Diyarbakır'dan kalkan F-16 savaş uçaklarıyla operasyon düzenlendi, 7 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı Cudi Dağı bölgesinde başlatılan 'Şehit Piyade Kurmay Albay Gökhan Peker' operasyonunda da İHA'larla tespit edilen 6 terörist, etkisiz hale getirildi. Operasyonun başladığı tarihten bu güne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15'e yükseldi. Mardin'in Nusaybin ilçesinin Suriye sınırında 3 terörist teslim oldu. Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Derecik Balkayalar bölgesinde tespit edilen 3 katlı ve 8 bölmeli mağara, Van Erciş'te tespit edilen 7 sığınak, Tunceli'nin Pülümür vadisinde de 6 sığınak, içindeki malzemelerle birlikte imha edildi.

İKİ ASKER ŞEHİT OLDU

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde sürdürülen operasyon sırasında Er Cumali Sarıtaş, uçuruma düşerek şehit oldu. Bitlis'te ise teröristlerce araziye tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucunda Uzman Çavuş Sefa İzbudak şehit düştü. Siirt'in Eruh ilçesinde de güvenlik korucularına yıldırım isabet etmesi sonucu 1 korucu şehit oldu, 7'si yaralandı.