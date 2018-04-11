Balıkesir’de dev gaybubet operasyonu 44 tutuklama!

Balıkesir Emniyeti KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar neticesinde geçtiğimiz günlerde örgütün "Ed (eğitim danışmanları) yapılanması", "Bölge yapılanması" ve "Gaybubet evlerinde saklanan firari şüpheliler"e yönelik Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Denizli illeri olmak üzere 5 ilde operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 89 şüpheli gözaltına alınmıştı.

44 TUTUKLAMA

Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılıkça sorguları tamamlanan 89 şüpheli Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi. Hakimlikçe ifadelerine başvurulan şüphelilerden 44'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 45 şüpheli ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



