Çocuğu göstermeyenin velayeti alınacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ayrı yaşayan ebeveynlerin mağduriyetine neden olan anne ya da babanın çocuğunu görmesi için harç ödemesine dair düzenlemeden vazgeçilmesine ilişkin düzenleme yapılacağını söyledi. Bakan Gül, AK Parti TBMM
Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çocukların kutsal bir değer olduğuna, icraya konu edilmemesi gerektiğine işaret eden Gül, "Anne ya da baba çocuğu görürken bir harç ödüyor, sanki bir malı teslim alıyor. GAYRİ İNSANİ DURUM Adalet Bakanlığı
olarak bu yaklaşımdan vazgeçilmesine yönelik bir düzenleme getirdik. Çocuğun gerçekten insani ve onuruna uygun şekilde teslim edilmesine ilişkin bir çalışma yapacağız" diye konuştu. Çocuğu teslim etmeyen, kötüye kullanan kişiler olduğunu kaydeden Gül, "Gayri insani bir durumdu. Bunu düzeltecek bir çalışma yaptık. İcra ile değil, başka alternatif yollardan, harç ödemeden çocuğunu görebilecek şekilde bir düzenleme bu. Çocuğunu göstermeyenlere ilişkin velayetin değiştirilmesi, geçici olarak hapsen tazyik, nafakanın geçici olarak iptali gibi birtakım düzenlemeler getiriyoruz" dedi. MAHKUMLARA EĞİTİM
Bu arada, cezaevlerine konulan öğrenci sayısının arttığı yönündeki iddialar üzerine Adalet Bakanlığı bir açıklama yaptı. Öğrenci sayısının artmasının cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülere sağlanan eğitim imkanından kaynaklandığı belirtildi. Bu sayede yaklaşık 37 bin tutuklu ve hükümlünün öğrenci olduğu kaydedildi.