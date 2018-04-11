Devlet Bahçeli: OHAL’in sürmesi milli zorunluluk

MHP
lideri Devlet Bahçeli
partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi:
Koro halinde, 'OHAL
kalksın' diyenler, kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan şuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Tehdit geçmedi ki OHAL'e son verelim. CHP'sinden TÜSİAD'ına, AB'sinden BM'sine kadar OHAL'e karşı gelenler, öncelikle Türk milletinin beka meselesini kavramayan maksatlı çevrelerdir. Kripto damar kan dökmek, can havliyle efendilerinden aldığı talimatı yerine getirmek için hazırda beklerken, OHAL'i kaldırmaya teşebbüs veya bunu teşvik cinayettir. Sürmesi de milli bir zorunluluktur.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı eşliğinde Oğulpınar Karakolu'na giden sanatçılara, sporculara reziller diyerek kesif bir cephe açmıştır. Bundan eleştiri gerekçesi çıkarmak; cehalettir, aymazlıktır, terbiyesizliktir, tabansızlıktır. Kılıçdaroğlu da mekapları ayağına geçirip terörist kıyafetlerini üzerine giyip doğruca PKK/PYD/YPG tünellerinde soluğu alabilir, arkadaşlarıyla hasret giderebilir.