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: ’in sürmesi milli zorunluluk

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018
Devlet Bahçeli: OHAL’in sürmesi milli zorunluluk
lideri partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin önemli mesajlar verdi:
Koro halinde, ' kalksın' diyenler, kaosa alkış tutan, kripto damara göz kırpan şuursuz ve sorumsuz zihniyetlerdir. Tehdit geçmedi ki OHAL'e son verelim. CHP'sinden TÜSİAD'ına, AB'sinden BM'sine kadar OHAL'e karşı gelenler, öncelikle Türk milletinin beka meselesini kavramayan maksatlı çevrelerdir. Kripto damar kan dökmek, can havliyle efendilerinden aldığı talimatı yerine getirmek için hazırda beklerken, OHAL'i kaldırmaya teşebbüs veya bunu teşvik cinayettir. Sürmesi de milli bir zorunluluktur.
Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı eşliğinde Oğulpınar Karakolu'na giden sanatçılara, sporculara reziller diyerek kesif bir cephe açmıştır. Bundan eleştiri gerekçesi çıkarmak; cehalettir, aymazlıktır, terbiyesizliktir, tabansızlıktır. Kılıçdaroğlu da mekapları ayağına geçirip terörist kıyafetlerini üzerine giyip doğruca PKK/PYD/YPG tünellerinde soluğu alabilir, arkadaşlarıyla hasret giderebilir.
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Devlet Bahçeli: OHAL’in sürmesi milli zorunluluk
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