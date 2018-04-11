Diriliş Ertuğrul 114. yeni son bölümde şok gelişme!

Ve savaş resmen başlıyor! Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölüm fragmanı ile heyecan üst seviyeye çıktı. Geçtiğimiz haftadan bu yana sabırsızlıkla bekleyen izleyicilerin beklediği fragman geldi. Aslıhan tarafından yaralanan ve saraydan uzakta gizlice iyileşen Sadettin Köpek, kayı obasına askerlerini yollayarak ''herkesi kılıçtan geçirin'' emrini veriyor. Ertuğrul Bey'in yokluğunda kayı obasını yine zor günler bekleyebilir. Peki Diriliş Ertuğrul 114. yeni bölümde neler olacak?

DİRİLİŞ ERTUĞRUL 114. BÖLÜMDE NELER OLACAK? (TAHMİNLER)

Ağır yaralı olarak kurtulan ve saraydan uzakta iyileşen Emir Sadettin Köpek, Samsat seferine çıkmadan önce yine ortalığı karıştırıyor.

Köpek ''Aydoğmuş Kayı obasına sızıp, taş üstüne taş komasın. Kim varsa kılıçtan geçirsin.'' diyerek artık savaşı resmen başlatıyor.

Ertuğrul Bey, her ihtimale karşı Turgut ve Sungurtekin dışındaki tüm Alplerini obaya göndermiştir.

Aydoğmuş ve askerler kayı obasını basarak birçok kişiyi şehit ediyor. Obaya baskın düzenleyen askerler de Alpler tarafından kılıçtan geçiriliyor.

ABDURRAHMAN ALP ÖLÜYOR MU?

Birinci sezondan bu yana dizide yer alan Abdurrahman, bu sahnede ağır yara alıyor. Tüm Alplerin esir olarak alınacağı tahmin ediliyor.

Bu sahne de düşünülenlerin aksine farklı bir olay söz konusu. Ertuğrul Bey, pusuya düşüyor. Düşmanlarını öldürerek bu tuzaktan kurutuluyorlar.

Daha önceki bölümlerde bildiğimiz gibi Hüsamettin Karaca ile Ertuğrul Bey, Samsat seferi dönüşü Sadettin'in ipini çekmek için hazırlık yapıyordu.

SADETTİN KÖPEK NASIL ÖLDÜ?

Sümeysat'ın ele geçirilmesinin ardından nüfuzu bir kat daha artan Köpek, başarılı bir kumandan ve tecrübeli bir devlet adamı olan Kemaleddin Kamyar'ı Konya yakınlarında öldürttü. Bu olaydan sonra II. Gıyaseddin Keyhusrev'i de saf dışı bırakıp Selçuklu tahtına oturmanın hesaplarını yapmaya başladı.

Selçuklu tahtına oturması için öncellikle Selçuklu hanedanına mensup olduğunu ispatlaması gerekiyordu ve bunun için Köpek bu konuda da bir çözüm yolu buldu. Annesi Şehnaz Hatun'un Sultan I. Gıyaseddin Keyhusrev ile gayri meşru ilişkisi olduğunu, I. Gıyaseddin'den iki aylık hamile iken bir başkasıyla evlendiğini, kendisinin bu nikahtan yedi ay sonra dünyaya geldiğini, yani I. Gıyaseddin Keyhusrev'in gayri meşru çocuğu olduğunu iddia etti.

Öte yandan devletin kötü gidişinden sultanı sorumlu tuttu ve onun Abbasi halifelerinin sancağını değiştireceği, Abbasiler'i tanımayacağı söylentisini yaymaya başladı. Bu iddialara hiddetlenen sultan, Köpek'i bertaraf etmek için en sağlam adamlarını gönderdi. Emir-i Alem Togan tarafından bir kılıç darbesi ile ciddi bir yara aldıktan sonra öldü. Cesedi demir bir kafes içine konularak Kubadabad Sarayı'nın kale burcuna asıldı.