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sanığı eski hakime hapis cezası

Son dakika haberi... 'te /'ye ilişkin davada, yargı mensuplarını "tetikçi", "sosyal demokrat" gibi fişlediği belirlenen eski hakime 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 11:57
FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası

'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik davada tutuklu yargılanan eski hakim, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, eski hakimi tutuklu sanık Selami Durak ile avukatı katıldı. Sanık Durak, Tango görünümlü programdan bir avukata görev yaptığı adliyedeki hakim savcıları "tam bir tetikçi", "sosyal demokrat" gibi fişlediği yönündeki dijital tespit tutanağının kendisine ait olmadığını öne sürdü.

ByLock programını da kullanmadığını iddia eden sanık Durak, FETÖ terör örgütüyle bir ilişkisinin olmadığını savundu. Duruşma savcısı Cem Saklıca, sanığın ByLock ve Kakao Talk kullandığını, hakim ve savcıları örgüt sohbetlerine davet ettiğini belirterek, atılı suçtan cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına karar verdi.

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FETÖ sanığı eski hakime hapis cezası
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