Fetö'cüler yurtdışına kaçmak isterken yakalandı

Edirne'de aralarında Fetullahçı Terör Örgütü üyesi şüphelilerinin de olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

OTOMOBİLLERİ DURDURULDU

Edinilen bilgiye göre, Edirne Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda, sınır köylerinden Doyran'da sürücülüğünü O.Y'nin yaptığı 34 ACT 435 plakalı otomobil ile bu araca öncülük yaptığı değerlendirilen U.Ö'nün idaresindeki 22 BE 388 plakalı otomobil durdurdu.

GÖZALTINA ALINDILAR

Araçlarda bulunan M.Ç (37), S.S (36), E.S. (36) ve A.Ç'nin (31) örgütün kapatılan şirketinde çalıştıkları, Amasya'da örgütün memurlardan sorumlu üyeleri olduğu belirlendi. FETÖ şüphelileri ile sürücüler gözaltına alındı.