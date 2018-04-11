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'cülerin de bulunduğu 6 kişi yurt dışına kaçarken yakalandı

'de aralarında Fetullahçı Terör Örgütü üyesi şüphelilerinin de olduğu 6 kişi gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.4.2018 10:49
FETÖ'cülerin de bulunduğu 6 kişi yurt dışına kaçarken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri düzenledikleri operasyonda, sınır köylerinden Doyran'da sürücülüğünü O.Y'nin yaptığı 34 ACT 435 plakalı otomobil ile bu araca öncülük yaptığı değerlendirilen U.Ö'nün idaresindeki 22 BE 388 plakalı otomobil durdurdu.

Araçlarda bulunan M.Ç (37), S.S (36), E.S. (36) ve A.Ç'nin (31) örgütün kapatılan şirketinde çalıştıkları, 'da örgütün memurlardan sorumlu üyeleri olduğu belirlendi.

şüphelileri ile sürücüler gözaltına alındı.

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FETÖ'cülerin de bulunduğu 6 kişi yurt dışına kaçarken yakalandı
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