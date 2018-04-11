FETÖ'nün sözde 'adliye imamı'na hapis cezası

Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yargılanan sanığa, 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, örgütün adliye yapılanmasından sorumlu sözde "adliye imamı" olduğu öne sürülen ve meslekten ihraç edilen öğretmen Cemil Kırım, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Sanık avukatı ve yakınlarının da hazır bulunduğu duruşmada, cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunmasını yapan Kırım, Bank Asya'daki hesabına örgüt liderinin talimatıyla para yatırdığı iddiasını kabul etmediğini, hesap hareketlerinin olağan bankacılık işlemlerinden ibaret olduğunu öne sürdü. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullanmadığını ve FETÖ ile bağlantısının olmadığını da ileri süren Kırım, "ByLock'un, telefonuma indirdiğim başka programlardan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Adliye personelinden sorumlu olduğum ve örgüt talimatlarını personele ilettiğim, sohbet düzenlediğim, örgüt adına para topladığım iddialarını reddediyorum. Ben terör örgütü üyesi de yöneticisi de değilim, aksine terör örgütü mağduruyum." diye konuştu.

Sanık avukatı da mütalaada yer alan terör örgütü üyeliği iddiasına katılmadığını ve suçlamalarla ilgili somut bir delilin olmadığını savundu. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.