Mehmetçik düşmanı PKK sevicisi

Afrin'i terör örgütü YPG/ PKK'dan temizleyen Mehmetçiğe destek amacıyla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la birlikte Hatay sınırına giden sanatçılara ve meslektaşlarına destek çıkan Mustafa Keser'e ağza alınmayacak hakaretler savuran CHP İstanbul Eyüpsultan İlçe Başkanı Sinan Akçiçek ile ilgili skandal bilgiler gündeme bomba gibi düştü. Akçiçek'in 2015'te güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK'ya yönelik Diyarbakır Sur operasyonlarıyla ilgili provokasyon yaptığı ortaya çıktı. O dönemde bölgeye giden CHP heyetinde yer alan Sinan Akçiçek, gazetecilere yaptığı açıklamada özerklik talebinde bulundu. Bölgede katliam yapıldığını savunan Akçiçek, PKK tarafından dile getirilen özerklik şartının AB tarafından da dile getirildiğine dikkat çekerek, "Yerel yönetimler, özerklikler şartının muhakkak hayata geçmesi gerekiyor. Bu sadece bölge için değil bütün belediyelerde uygulanması gereken bir şart. Bu olursa sorunların çözüleceğine inanıyoruz" diye konuştu.

AKRABALARI YPG'Lİ Mİ?

Tunceli kökenli Sinan Akçiçek'in akrabaları içinde MLKP örgütünden YPG saflarına katılan isimlerin de yer aldığı iddia ediliyor. Akçiçek'in sosyal medya hesaplarında Mehmetçiğin PKK ve YPG operasyonlarıyla ilgili herhangi bir açıklama yer almazken, özerklik ve katliam söylemleriyle kamuoyuna çıkması dikkat çekiyor. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ardından Eyüpsultan İlçe Başkanı Akçiçek de önceki gün sanatçılar için ağır hakaretlerde bulunmuştu. Akçiçek, meslektaşlarını savunan ve Kılıçdaroğlu'nu eleştiren ünlü sanatçı Mustafa Keser'in Göktürk'teki restoranına 50 kişilik CHP üyesi ile giderek siyah çelenk koydu. Burada yaptığı açıklamada sanatçılar ve Keser hakkında ağza alınmayacak sözler sarf ederken beraberindeki CHP üyeleri de alkışlarla Akçiçek'e destek verdi. Çirkin protestonun ardından gazetecilere açıklamada bulunan Mustafa Keser ise sözlerinin arkasında olduğunu kaydetti.

SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM

Mustafa Keser şunları söyledi: "Hiçbir siyasi partiye üye değilim, siyasetle ilgim yok. Bir konserimden ötürü arkadaşlarımla Hatay'a gidemedim. Onlara yapılan hakaretlere de sessiz kalmam mümkün değildi. Biz müzisyeniz, kimseyle derdimiz olmaz, kimseye hakaret etmeyiz. Musikimiz ile bizler aşkı, hüznü, sevinci, acıyı paylaşırız." Akçiçek'in provokasyonu ise kamuoyunda büyük tepkiye neden oldu. Sosyal medya kullanıcıları CHP ve Akçiçek'e sert eleştiriler yöneltirken, "Düşünce özgürlüğüne ne oldu! Hani bunlar demokrattı. Gezi'de her yeri yakıp yıkıp özgürlükten dem vurmadılar mı? / Alenen artık Mehmetçik ve millet düşmanı olduğunu ilan eden bir parti oldu çıktı bu chpkk / Sahibinin sesi, Sinan Akçiçek, sen ve sahibin, sanattan da, güzelliklerden de ne anlarsınız? Milli duyguları bıraktınız bari utanmayı bırakmayın ama sizde nerede o yüz" ifadelerini kullandı.

PKK'NIN HAMİSİ CHP

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nu eleştirirken ifade ettiği "O teröristlerle beraber oldu, kol kola yürüdü" sözleri, CHP'nin PKK ve HDP'ye desteğini bir kez daha gündeme getirdi. CHP'nin PKK-HDP flörtünden bazı tarihi örnekler şöyle: CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, Edirne Cezaevi'nde "terör örgütüne üye olmak" suçundan hükümlü eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi ve Sezgin Tanrıkulu, terörist Aziz Güler'in evine taziye ziyaretine gitti, Kılıçdaroğlu sessiz kaldı. CHP'li 24 vekil 2016'da cezaevlerindeki 81 teröristle bir araya geldi. Sezgin Tanrıkulu'nun 2013'te hazırladığı ve PKK'nın dile getirdiği özerklik önerileri içeren 'Kürt Raporu'na Kılıçdaroğlu sahip çıktı. Tanrıkulu, terör örgütü PYD için kendi halkını temsil etmeye çalışan örgüt tanımlaması yaptı. 2015'te Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan FETÖ'cü Hidayet Karaca ve Yakup Saygılı'ya 3 saatlik ziyaretle dikkat çekti. Sezgin Tanrıkulu, Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristlerce arabulucu olarak çağrılmıştı